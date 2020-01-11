Бренд Garmin представил новый видеорегистратор

11.01.2020, 11:30, Новости дня

Компания Garmin объявила о появлении нового видеорегистратора под названием Dash Cam Tandem.

Несмотря на то, что данные разработчикам удалось выдержать компактные габариты видеорегистратора, здесь удалось добиться широким углов, а также установки одновременно двух объективов. На передней камере разрешение записи составляет 2560 на 1440 пикселей, тогда как вторая камера рассчитана на запись салона автомобиля.

Новинка Dash Cam Tandem получила ночной режим съемки, поддерживая отличное качество изображения даже при минимальном освещении. Также устройство получило приемник GPS, а также возможность указания места ведения записи. Стоимость нового регистратора Dash Cam Tandem пока не называется.



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