На смартфоны Honor 9X пришла ОС Android 10

Компания Huawei объявила о старте тестирования оболочки EMUI 10 на базе свежей версии ОС Android 10 для смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro.

В свою очередь, воспользоваться обновлением пока смогут лишь китайские пользователи и владельцы аппарата, однако позже может выйти глобальная версия прошивки. Производитель отметил, что новая прошивка пока не относится к стабильным, а потому в процессе тестирования могут проявляться некоторые ошибки.

Что касается изменения в новой оболочке, то здесь преимущественно улучшили внешний вид интерфейса, тогда как никаких радикальных отличий от предшественника не замечено. С появлением глобальной версии прошивки могут быть озвучены новые особенности системы.

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