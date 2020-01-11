GM возродит Hummer выпуском электрического пикапа

Автоконцерн General Motors (GM) может в скором времени возродить знаменитый бренд Hummer. Согласно сведениям издания The Wall Street Journal, компания планирует выпустить электрический пикап.

Демонстрация новинки ожидается на финале игры за чемпионский титул Super Bowl (Национальная футбольная лига США). Электрокар, как пишет иностранное агентство, представит американский баскетболист Леброн Джеймс. На данном этапе технические характеристики автомобиля не раскрываются.

Как полагают эксперты, пикап Hummer, оснащенный электрической силовой установкой, появится на рынке не раньше 2021-го или начала 2022 года. Не исключено, что автомобиль GM станет серьезным конкурентом для Cybertruck от Tesla.

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