В РФ появился смартфон BQ 6042L Magic E за 5990 рублей

11.01.2020, 11:30, Новости дня

Компания BQ представила новый недорогой смартфон BQ 6042L Magic E, который доступен на рынке по цене 5,9 тысяч рублей.

Данная новинка получила 6,1-дюймовый дисплей с высоким разрешением 1280 на 600 пикселей. Кроме того, устройство впервые получило модуль бесконтактной оплаты. Разработчики привлекают внимание новинкой за счет градиентного оформления корпуса. Производительность смартфона BQ 6042L Magic E обеспечивается восьмиядерным чипом Unisoc SC9863A с 2 гигабайтами оперативной памяти.

Кроме того, размер встроенной памяти аппарата достиг 32 гигабайт. Повышенная автономность выражена аккумулятором 2950 мАч. Основная камера получила сдвоенный модуль на 13+0,3 мегапикселя. Фронтальная камера получила датчик 5 мегапикселей. Устройство уже доступно для предзаказа.



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