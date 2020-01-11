Автоновости: «Сколько уступишь?» Аналитики назвали размер скидки в России за машину б/у

Торг при покупке подержанного автомобиля — дело обычное. Но сколько готовы скинуть на свои машины продавцы в России? Аналитики выяснили средний размер уступки и выявили владельцев марок, которые готовы «подвинуться» в цене больше всего.

Размер скидки, которую готовы дать россияне при продаже своего автомобиля выяснило агенство "Автостат" в результате онлайн-опроса. Аналитики выяснили, что в среднем продавец готов уступить при торге 6,3% от ранее заявленной цены.

Впрочем, этот показатель сильно "гуляет" от марки к марке. Так, больше всех готовы "подвинуться" в цене владельцы Сitroen и Peugeot, которые согласны сделать скидку в размере, превышающем 11%. Это не удивляет: "французы" в нашей стране не так популярны и больше являются автомобилями "на любителя", поэтому они не так хорошо сохраняют свою остаточную стоимость, вынуждая быть своих владельцев более сговорчивыми при перепродаже.

В России только треть опрошенных могут купить себе новый автомобиль

На третьем месте в рейтинге располагается Mitsubishi с результатом 8,9%, на четвертом – Mazda (8%).

Пятую позицию занимает Volvo (7,3%). Также готовность уступить в цене больше, чем в среднем по выборке, отмечена у владельцев BMW (6,9%), Hyundai (6,9%) и Skoda (6,5%). У других брендов эти показатели меньше.

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