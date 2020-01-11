Возлюбленная певца Данко продает их имущество за 14 млн рублей

Возлюбленная певца Данко Мария Силунова продаёт их совместное имущество за 14 млн рублей. Речь идёт о трёхэтажном загородном доме и личном катере.

Оценочная стоимость особняка, выставленного на продажу, составляет 11 млн рублей. Именно столько Мария Силунова планирует выручить за него. Также продаётся и катер, стоимостью 3 млн рублей. Все эти вещи 50-летний певец и его 31-летняя возлюбленная решили продать совместно и в кратчайшие сроки. Некоторые поклонники исполнителя решили, что у пары возникли финансовые трудности. В ответ Силунова пояснила об истинной причине, пресекая слухи. Всё дело в их переезде в Ялту, где пара уже обзавелась недвижимостью. Они планируют проживать там на постоянной основе, и поэтому нет нужды в особняке и судне, так как оно предназначено исключительно для пресной воды.

Данко и Мария Силунова не стали отрицать, что все вырученные средства они намерены потратить на их совместный проект. Что именно это будет, пара комментировать не стала. Также певец отметил, пока они не готовы к свадьбе, а значит церемония бракосочетания это не то, на что они готовы потратить столь внушительную сумму.

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