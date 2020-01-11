Успенская собралась замуж за Киркорова: «Он же любит талантливых»

Любовь Успенская пояснила журналистам о взаимоотношениях с Филиппом Киркоровым. По словам певицы, однажды она может выйти замуж за поп-короля, ведь его привлекают талантливые артистки.

Несмотря на то, что сейчас королева русского шансона состоит в браке с Александром Плаксиным, это не мешает ей делать подобного рода заявления. Успенская и экс-супруг Пугачевой долгое время не общались, а все потому, что она открыла в Москве караоке-кафе. Известно, подобных заведений хватает и у Киркорова, поэтому он, видимо, решил, будто коллега по сцене хочет составить ему конкуренцию. Через время знаменитости помирились, а первый шаг к этому сделал исполнитель. Он подарил представительнице шоу-бизнеса шикарное платье, которое было усыпано драгоценностями.

Как отметила Любовь Успенская, они с певцом хорошо понимают друг друга и, возможно, она даже выйдет за него замуж. По словам артистки, Киркоров неравнодушен к талантливым женщинам. «А чего тушеваться?» — заявила звезда и добавила, что не будет против стать женой поп-короля.

Скорее всего, предполагают поклонники, это была лишь шутка. Тем не менее, Плаксин сейчас чаще живет в США и редко видит свою супругу.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Польше исследователи нашли древнее оружие народа йотвингов. Захоронение балтийских племен находилось вблизи поселка Сувалки. Эти жители обитали на территориях нынешних Литвы, Белоруссии и Польши. В отличие от племен, которые вели оседлый образ жизни, представители йотвингов имели собственные виды боевых искусств и постоянно служили наемниками в Киевской Руси. В итоге Тевтонскому ордену удалось победить балтийский […]