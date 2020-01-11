«Срам выпятила»: прикрывшуюся лоскутом ткани Бузову закидали камнями

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Последнее: В Польше исследователи нашли древнее оружие народа йотвингов. Захоронение балтийских племен находилось вблизи поселка Сувалки. Эти жители обитали на территориях нынешних Литвы, Белоруссии и Польши. В отличие от племен, которые вели оседлый образ жизни, представители йотвингов имели собственные виды боевых искусств и постоянно служили наемниками в Киевской Руси. В итоге Тевтонскому ордену удалось победить балтийский […]
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