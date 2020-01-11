Премьер Абхазии приехал на встречу с замсекретаря Совбеза России

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба прибыл в задние правительства в Сухуме, где ожидается его встреча с заместителем секретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым.
В здание также прибыли несколько министров, передает РИА «Новости».
Отмечается, что встреча будет проходить в том же здании, где находится администрация президента Абхазии, захваченная сторонниками оппозиции.
Ранее в субботу Бганба заявил, что правительство Абхазии, несмотря на длящиеся третий день протесты, работает в штатном режиме. Страной руководит президент Рауль Хаджимба, требования оппозиции об отставке главы государства незаконны.
В свою очередь глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия заявил, что комиссия пока не получила документы из Верховного суда, который накануне вечером отменил итоги сентябрьских выборов президента республики и постановил назначить повторное голосование, передает ТАСС.
«Как только мы получим документы из суда – назначим дату заседания ЦИК. По закону, оно должно состояться в течение пяти дней. Как только примем решение, мы объявим о нем», – сказал он.
Согласно решению суда, определение кассационной инстанции от 10 января вступает в силу с момента провозглашения.
Напомним, на фоне беспорядков в Абхазии парламент призвал главу государства Рауля Хаджимбу к отставке. Верховный суд велел ЦИКу назначить новые выборы президента.
В ЦИКе пояснили, что суд отменил итоги выборов, но Хаджимба остается последним законно избранным президентом – он победил и на выборах 2014 года.
В субботу сообщалось, что оппозиция потребовала передать власть в Абхазии парламенту.
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