Lufthansa 10 января прекратила полеты в Иран на 10 дней

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa 10 января отменил рейсы в Иран на 10 дней. Об этом сообищла пресс-служба компании, пишет Zeit Online.
Lufthansa и ее дочерние компании не будут летать в Иран до 20 января «из-за неопределенной ситуации с безопасностью».
8 января Lufthansa объявляла о приостановке полетов в Иран, но согласно данным сайта Flightradar24, 9 января самолет Lufthansa рейса LH 600 вылетел из Франкфурта в Тегеран в 17.54, а через некоторое время, перед тем, как оставить воздушное пространство Румынии, развернулся обратно в сторону Франкфурта. Примерно в это время в СМИ опубликовали информацию, что самолет «Международных авиалиний Украины» под Тегераном могла сбить иранская ракета.
Скриншот: eurointegration.com.ua
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране называли такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть «психологических операций США».
11 января генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла незадолго после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе и готовности к открытому расследованию.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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