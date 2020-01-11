Мессенджер WhatsApp уходит с одной из платформ смартфонов

Популярный мессенджер WhatsApp окончательно прекращает работу в рамках действующей платформы Windows-Phone.
Разработчики подчеркнули, что вышеуказанная оболочка является устаревшей и на ней не представляется возможным продолжать обновление мессенджера. Таким образом, уже с начала 2020 года пользователи устройств на платформе Windows-Phone не смогут запускать привычное приложение. Кроме того, уже к февралю также будет остановлена работа программы на платформах Android 2.3.7 и iOS 8, признанных устаревшими.
Для тех, у кого зафиксировано приостановление работы рекомендуется обновить программное обеспечение до актуальной версии. Таким образом, часть владельцев смартфонов не смогут продолжить пользоваться мессенджером WhatsApp.
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