Умные часы Samsung Galaxy Watch Active 2 обрели новую функцию

Компания Samsung внесла некоторые изменения в действующую прошивку умных часов Galaxy Watch Active 2, которые получили серьезные обновления.

Разработчикам удалось разрешить ряд выявленных недоработок, а также предоставить расширенные функции для владельцев часов Galaxy Watch Active 2. Некоторые из пользователей выразили огорчение тем, что даже после обновления системы не появилось опции ЭКГ. Однако следует отметить, что новинка получила возможность осмотра фотографий, которые отправляются через мессенджер WhatsApp.

Изначально владельцу будет доступно зашифрованное изображение, однако при нажатии на него можно рассмотреть полное изображение. Пока воспользоваться обновлением могут лишь владельцы умных часов Galaxy Watch Active 2 в Южной Корее.

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