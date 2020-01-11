Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс впервые показали лицо новорожденной дочери

Своих детей Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс тщательно оберегают от внимания общественности. В 2014 году, когда на свет появился их первый ребенок — дочь Джеймс, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс два месяца хранили радостное событие в тайне. Вторую дочку — малышку Инес — звездные родители представили общественности спустя три месяца после ее рождения. Делать исключение они не стали и в этот раз, когда в августе 2019-го на свет появилась их третья дочь. Имя малышки Блейк и Райан все еще держат в тайне, как и точную дату рождения. А вот то, как выглядит малышка, — уже не секрет.

На днях папарацци подловили Лайвли и Рейнольдса в Нью-Йорке. Прихватив с собой малышку, пара направлялась на завтрак в одно из кафе. Одетая в зеленую зимнюю куртку и черные легинсы, Блейк прижимала маленькую дочку к груди и прикрывала одеялом от любопытных глаз. Но репортерам все же удалось улучить момент, когда все меры предосторожности были сняты, а малышка в забавной шапочке показалась из распахнутой куртки мамы.

Напомним, Блейк Лайвли обнародовала факт своей третьей беременности в мае 2019 года, появившись с мужем на премьере анимационного фильма «Покемон. Детектив Пикачу», где Райан сыграл легендарного покемона. Для выхода Лайвли выбрала платье концептуального желтого цвета, которое подчеркивало ее округлившийся живот. О том, что Райан и Блейк в третий раз стали родителями, стало известно в октябре, однако счастливое событие, по данным инсайдеров, случилось в семье актеров еще в августе. Пол новорожденного малыша счастливый отец сообщил необычным образом. Опубликовав пост, посвященный выборам в Канаде, он поделился гендерной расстановкой сил в своей семье — теперь у него три дочери.

Я люблю Британскую Колумбию (провинция Канады. — Ред). И хочу, чтобы мои дочери росли на той же игровой площадке на природе, где рос я, -написал Райан и опубликовал фото с Блейк и малышкой, правда, закрыл ее лицо смайликом. Имя девочки пока неизвестно. На попытки ведущей Today Show Ходас Котб выведать этот секрет Райан отшутился:

Мы еще не придумали. Но оно совершенно точно будет оригинальным.

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