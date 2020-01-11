Верховный лидер Ирана призвал обнародовать всю информацию о сбитом украинском самолете

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал власти страны «открыто и честно» сообщить о причинах крушения украинского самолета вблизи Тегерана и результатах расследования авиакатастрофы. Об этом сообщает агентство Fars.

После того, как Хаменеи сообщили о «катастрофической ошибке в системе противовоздушной обороны», он поручил провести срочное заседание Высшего совета по безопасности. Верховный лидер страны подчеркнул, что после совещания «следует открыто и честно сообщить о причинах аварии всем заинтересованным сторонам», пишет агентство.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что среди прочих изучалась версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса «Тор» российского производства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две.

В Иране называли такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть «психологических операций США».

11 января генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла незадолго после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе и готовности к открытому расследованию.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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