«Динамо» отдало в аренду бразильского футболиста

11.01.2020, 11:06, Новости дня

«Динамо» отдало в аренду бразильского защитника Сидклея, об этом 8 января сообщил официальный сайт киевского клуба.

Сидклей будет выступать за бразильский «Коринтианс», арендное соглашение рассчитано на один год.

Бразилец перешел в «Динамо» летом 2018 года из бразильского «Атлетико Паранаэнсе», по данным портала Transfermarkt тогда киевский клуб заплатил за футболиста 5 млн.

За полтора года в составе «Динамо» Сидклей провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне бразилец на поле не выходил.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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