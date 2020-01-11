Ученые рассказали о 5-ти неожиданных факторах прибавки в весе

Ученые рассказали о 5-ти неожиданных факторах, влияющих на прибавку в весе. Среди них названы антибиотики, которые поступают в организм вместе с пищей.

Лекарства, убивающие бактерии-возбудители инфекций, в слишком больших дозах оказались тесно связаны с проблемой ожирения. Еще в древности лекари пришли к выводу, что пользу и вред разделяет лишь доза вещества. Применение антибиотиков в животноводстве позволило не только бороться с болезнями млекопитающих, но и стимулировало их рост и увеличение веса. Оказалось, подобным образом они действуют и на людей. Негативно влияет на эндокринную систему организма и продукция бытовой химии. Бисфенол А, например, присутствующий в некоторых видах пластика, в силу схожести своей структуры с гормоном человека эстрогеном приводит к нарушению обмена веществ. Опасность грозит еще в период внутриутробного развития, провоцируя лишние килограммы по мере развития организма. Ученые Китая в 2016 году пришли к неожиданному для многих выводу, что длительное воздействие взвешенных частиц загрязненного воздуха в мегаполисе увеличивает риск ожирения и синдромов метаболизма, которые связаны с болезнями сердца и сосудов, а также диабетом II типа.

Информация, размещенная специалистами в Obesity Research and Clinical Practice в 2017 году, предупреждала, что углекислый газ в обычной газированной воде даже без подсластителей стимулирует выработку гормона голода грелина со всеми вытекающими из этого последствиями. При нарушении индекса массы тела в сторону увеличения, скорее всего, следует отказаться от кофе. Напиток может стимулировать колебания сахара и разбалансировку выработки инсулина, что приводит к увеличению веса.

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