От овсянки до чеснока: Названы помогающие сжигать калории продукты

Диетологи перечислили продукты, чье употребление способствует активному сжиганию калорий. Они станут отличным дополнением к занятиям спортом, позволяя быстрее достичь желаемого результата.
Чеснок не только придает блюду аромата, но и может похвастаться наличием в составе аллицина, позволяющего быстрее сжигать калории. По данным ряда исследований, регулярно употребляющие овсянку люди имеют в среднем на 10% меньше жира в области живота. Этому способствует клетчатка, которая дольше переваривается и лучше насыщает организм. Киноа богата белком, а также бетаином, ускоряющим обмен веществ. Творог можно употреблять даже перед сном без страха за фигуру, а еще он имеет в составе казеин, улучшающий сон. Хотя в оливковом масле имеется жир, он полезный и поможет предотвратить воспалительные процессы. Сладкий картофель ценят за каротиноиды, позволяющие привести в норму уровень сахара в крови и снизить резистентность к инсулину. Кроме того, он богат рядом витаминов.
Белый чай запускает расщепление жира, препятствуя образованию жировых клеток. Такой напиток станет вкусной и более полезной заменой кофе. В ягодах много антиоксидантов, помогающих сжигать жир. Яблочный уксус участвует в производстве белков, позволяющих сохранять стройность. Арахисовое масло нельзя употреблять в больших количествах, но оно имеет в составе мононенасыщенные жиры, нормализующие уровень холестерина.
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