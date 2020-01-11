Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Пресс-служба столичного главка МЧС распространила экстренное предупреждение в связи с ожидаемым до вечера субботы налипанием мокрого снега и гололедицей на дорогах.

В МЧС сообщили, что «в ближайший час с сохранением до 17.00 часов 11 января по городу Москве ожидаются снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед», на дорогах гололедица, передает РИА «Новости».

При управлении автотранспортом в ведомстве рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Необходимо также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений и опережений.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снег в Москве будет идти примерно до 19.00, в отдельных районах высота снежного покрова увеличится на пять сантиметров.

При этом ранее и. о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что москвичам следует готовиться к аномальному потеплению.

Между тем, больше 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы.





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