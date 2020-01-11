10 января на Донбассе были ранены трое украинских военных – штаб ООС

10 января на Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 11 января.
За сутки боевики открывали огонь 13 раз.
«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения», – говорится в сообщении.
С начала текущих суток боевики открывали огонь дважды, потерь среди украинских военных нет.
Зведення станом на 07:00 11 січня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення10 січня збройні формування Російської…
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Reede, 10. jaanuar 2020
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 10 января на Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 11 января. За сутки боевики открывали огонь 13 раз. «Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов […]
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