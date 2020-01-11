Новый посол США Салливан решил улучшить отношения Москвы и Вашингтона

Новый посол США в РФ Джон Салливан надеется на улучшение отношений Москвы и Вашингтона, он намерен способствовать расширению торговых и деловых связей двух стран, говорится в заявлении американской дипмиссии.

В дипмиссии заявили, что «Салливан планирует прибыть в Москву 16 января и сразу по прибытии вручить верительные грамоты российскому правительству», передает РИА «Новости».

Отмечается, что новый посол «надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес».

«Посол Салливан будет руководить посольством США в Москве и консульствами в Екатеринбурге и Владивостоке, чтобы способствовать достижению целей внешней политики США, защите американских граждан и расширению торговых и деловых связей между Соединенными Штатами и Россией», – говорится в заявлении дипмиссии.

Ранее Салливан назвал условия улучшения отношений с Россией. Власти США утвердили его в должности посла в середине декабря.





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Последнее: Новый посол США в РФ Джон Салливан надеется на улучшение отношений Москвы и Вашингтона, он намерен способствовать расширению торговых и деловых связей двух стран, говорится в заявлении американской дипмиссии. В дипмиссии заявили, что «Салливан планирует прибыть в Москву 16 января и сразу по прибытии вручить верительные грамоты российскому правительству», передает РИА «Новости». Отмечается, что новый […]