Хаменеи распорядился опубликовать данные о причинах крушения украинского самолета

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание властям обнародовать результаты расследования крушения украинского самолета, сбитого по ошибке.

Телерадиокомпания IRIB сообщает, что «как только верховный лидер был проинформирован о катастрофической ошибке в ПВО страны, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности страны, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно по итогам заседания», передает РИА «Новости».

Ранее президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета и указал, что ответственные за эту «непростительную ошибку» будут привлечены к ответственности, а также распорядился принять все меры для компенсации.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от Ирана «полного признания вины» в причастности к крушению самолета, а также официальных извинений.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как крушение украинского самолета провоцирует врагов Ирана на войну.





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