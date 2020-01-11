Хаменеи распорядился опубликовать данные о причинах крушения украинского самолета

11.01.2020, 10:37, Новости дня

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание властям обнародовать результаты расследования крушения украинского самолета, сбитого по ошибке.

Телерадиокомпания IRIB сообщает, что «как только верховный лидер был проинформирован о катастрофической ошибке в ПВО страны, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности страны, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно по итогам заседания», передает РИА «Новости».

Ранее президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета и указал, что ответственные за эту «непростительную ошибку» будут привлечены к ответственности, а также распорядился принять все меры для компенсации.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от Ирана «полного признания вины» в причастности к крушению самолета, а также официальных извинений.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как крушение украинского самолета провоцирует врагов Ирана на войну.



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