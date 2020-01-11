Хаменеи распорядился опубликовать данные о причинах крушения украинского самолета

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание властям обнародовать результаты расследования крушения украинского самолета, сбитого по ошибке.
Телерадиокомпания IRIB сообщает, что «как только верховный лидер был проинформирован о катастрофической ошибке в ПВО страны, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности страны, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно по итогам заседания», передает РИА «Новости».
Ранее президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета и указал, что ответственные за эту «непростительную ошибку» будут привлечены к ответственности, а также распорядился принять все меры для компенсации.
При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от Ирана «полного признания вины» в причастности к крушению самолета, а также официальных извинений.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как крушение украинского самолета провоцирует врагов Ирана на войну.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Получив 3 млрд долларов от Газпрома, «Нафтогаз» снова взялся за историю с крымскими активами. Сумма требуемых Киевом компенсаций за нефтегазовые активы полуострова растет каждый год на 1-2 миллиарда долларов. Почему крымские иски остались за скобкой обнуления взаимных судебных претензий РФ и Украины при подписании нового транзитного контракта и удастся ли «Нафтогазу» получить с РФ эти […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Рада приняла закон о полномочиях генпрокурора при уголовных производствах в отношении нардепов / 18 декабря
- Разбившийся под Хабаровском Су-57 был первым серийным образцом / 24 декабря
- В Ереване осквернили памятник Грибоедову / 3 декабря
- Рассекречены новинки от Hyundai для России / 27 декабря
- Названы время и место прощания с Лужковым / 11 декабря
- Оппозиция получила около 90% мест на выборах в райсоветы Гонконга / 25 ноября
- Россия ухудшила позиции в рейтинге равенства полов / 17 декабря
- Глава НОК Японии рассказал об отказе Путина от шестого дана по дзюдо / 27 декабря