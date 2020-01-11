Мнение: Запретят ли в России кодировку UTF-8?

Чтобы не раздувать напрасной паники — несмотря на наличие нацистских символики и атрибутики в кодировке UTF-8, запрещать её, вероятно, не будут. Это повлияло бы на слишком большое количество пользователей, так как кодировкой UTF-8 пользуемся мы все: она установлена практически в каждом браузере и в каждом текстовом редакторе.

Уберите детей от голубых экранов, сейчас я покажу вам грязный трюк.

1. Откройте любой текстовый файл в Microsoft Word.

2. Наберите 534D и нажмите Alt+X.

На экране появится символ, который закодирован в UTF-8 под номером 534D — знак свастики. В этой таблице, которая также известна как «Юникод», есть и прочая запрещённая в России нацистская символика, которую я сейчас не вижу смысла подробно обсуждать и перечислять.

Теперь о том, нарушает ли кодировка UTF-8 российское законодательство. Давайте попробуем применить к нашему случаю вот этот небольшой неофициальный разбор:

https://meduza.io/cards/kakaya-natsistskaya-simvolika-zapreschena-v-rossii

Кирилл Рыдченко из Воронежского института МВД пишет, что к нацистской символике следует относить свастику и эмблему лейб-гвардии СС в виде двух рун «зиг» (две молнии).

К сожалению, тут утешить нечем. В UTF-8 есть и руны в виде двух молний, и ещё с десяток других тому подобных эмблем. Одних только свастик не меньше пяти штук, плюс всяческие запрещённые руны и прочие готовые материалы для уголовных дел.

В законе написано, что экстремистскими считаются не только сами нацистские символы и атрибуты, но и «похожие до степени смешения».

Ещё хуже. Полистайте таблицу сами. Какого только добра там нет! Человек с минимальной фантазией без труда найдёт в этой «сокровищнице» не только фашистскую символику, но и порнографические материалы:

https://unicode-table.com/ru/

…в административном кодексе написано «пропаганда либо публичное демонстрирование». А в законе об увековечении Победы и вовсе запрещается «использование в любой форме нацистской символики» — без всяких оговорок.

В России сейчас сотни миллионов компьютеров, телевизоров, смартфонов и прочих устройств, на которых есть минимально современный браузер. Так как UTF-8 является почти стандартом, выходит, что содержащийся в нём знак свастики и прочая нацистская атрибутика неявным образом распространяется на всю огромную аудиторию Российской Федерации, не исключая, разумеется, и общеобразовательные учреждения.

Я не знаю, как бы я реагировал на месте судьи, если бы мне сказали, что в каждой школе в России установлена кодировка UTF-8 с нацисткой символикой, и что каждый шаловливый школьник, запустив Word или Internet Explorer, может печатать там свастики.

Увы, проблема существует. Было бы очень здорово нашим профильным айтишникам не дожидаться судебных исков от возбуждённой общественности, неверно понявшей слово «кодировка», а заранее проработать вопрос, выпустив какой-нибудь подзаконный акт, и прямо указав там, что бороться с «Юникодом» не нужно, даже несмотря на наличие там свастик, эмблем нацистских дивизий и прочей не одобряемой законом символики.

Альтернатива, — возврат к кодировкам KOI8R, Windows-1251 и CP866(DOS), — в масштабах страны навряд ли будет разумным решением. «Юникод» так глубоко внедрён в современные компьютерные системы, что откат назад, к однобитным кодировкам, уже навряд ли возможен малой кровью.

Половинчатым решением могли бы стать заплатки для русских версий программ. Такие заплатки могли бы на лету вырезать свастику из «Юникода» и заменять её на безопасные квадратики. Вместе с тем я надеюсь, что наши ответственные товарищи прикрепят заплатки в более идеологически правильное место — в нормативные акты о нацистской символике.

Источник: Место для дискуссий

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Последнее: Чтобы не раздувать напрасной паники — несмотря на наличие нацистских символики и атрибутики в кодировке UTF-8, запрещать её, вероятно, не будут. Это повлияло бы на слишком большое количество пользователей, так как кодировкой UTF-8 пользуемся мы все: она установлена практически в каждом браузере и в каждом текстовом редакторе. Уберите детей от голубых экранов, сейчас я покажу […]