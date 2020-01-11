В средние века в регионе Карибского моря жили индейцы-людоеды

В дневниках Колумба были красочные и жуткие описания этих карибов (караибов) и их набегов на поселения других индейцев — мирных земледельцев араваков, однако историки почему-то посчитали записи о людоедах не более чем выдумкой и деянием богатой фантазии Колумба.

В основном историки руководствовались тем утверждением, что карибы во времена Колумба лишь только начали перебираться из региона Гвианы в сторону севера Карибского моря. Археологи тоже придерживались этой версии, потому что археологических следов более древних карибов на островах найдено не было.

Колумб и гостеприимные араваки

Однако недавно эксперты из флоридского музея естественной истории изучили хранящиеся в запасниках музея черепа древних индейцев с карибских островов и среди них были обнаружены черепа, характерные именно для народности карибов. Датированы эти черепа были 800 годами нашей эры, то есть карибы жили на островах задолго до прибытия туда Колумба и он по всей видимости действительно видел этих примитивных дикарей.

А раз так, что и его слова про то, что они были кровожадными и жестокими людоедами, тоже скорее всего правда.

Всего исследователями было проверено более 100 черепов, датированных 800-1542 годами нашей эры, для чего использовалась специальная цифровая технология "распознавателя лиц" по костям черепа — глазницам, длине носа, расположению скул и еще около двух десятков точек.

С помощью этой технологии эксперты выяснили, что в средние века на Карибских островах жило целых три отдельные разные народности, пришедшие на острова разными маршрутами миграции и в разные годы. Первыми сюда пришли индейцы неизвестной народности, которых позже вытеснили араваки, а потом уже пришли карибы.

Карибы. Фото 1880 года

Кстати, слово "карибы" не самоназвание этих людоедов, а всего лишь прозвище, данное им араваками, которое так и переводится как "людоеды". Это прозвище Колумб услышал от араваков и под этим словом и записал карибов в своем дневнике.

Любопытно, что карибы не только похищали и ели араваков, но воровали их женщин, чтобы сделать их своими женами и которые потом рожали им детей. Эксперты среди изученных черепов нашли черепа, которые имели черты, характерные и для араваков и для карибов, то есть метисов.

И еще один интересный факт. Современные историки считали рассказы о людоедстве карибов выдумкой, однако средневековые испанцы полностью в это верили и более того, они нередко отождествляли с людоедами и араваков. В конце концов подобные представления о туземцах Карибского моря привели к тому, что испанские завоеватели очень сильно сократили количество этих народов.

Впрочем, карибы и без людоедской истории всегда пугали белых людей своими традициями, в частности инициацией — церемонией превращения мальчиков в мужчин. В разных племенах карибов практиковались укусы муравьев, поджаривание на костре, бичевание и другие методы. Сейчас карибы живут в основном в лесах Колумбии, Бразилии, Венесуэлы и других стран Южной Америки. Осталось их очень мало, не более 140 тысяч.

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Последнее: В дневниках Колумба были красочные и жуткие описания этих карибов (караибов) и их набегов на поселения других индейцев — мирных земледельцев араваков, однако историки почему-то посчитали записи о людоедах не более чем выдумкой и деянием богатой фантазии Колумба. В основном историки руководствовались тем утверждением, что карибы во времена Колумба лишь только начали перебираться из региона […]