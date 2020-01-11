Крупнейшая в истории пресноводная рыба официально объявлена полностью вымершей

Псефуры питались рыбой и ракообразными, а жить могли до 50 лет. Других подробностей его жизни почти не известно, так как пока его было много, его предпочитали просто ловить и есть, а не изучать.

Еще в 1970-х годах псефура, живущего исключительно в водах китайской реки Янцзы, рыбаки вылавливали по 25 тонн в год. В сети рыбаков попадались сотни псефуров, в среднем по три метра длиной. Мясо и особенно икра псефуров очень ценились, а в прошлые века эту рыбу специально поставляли ко двору императора как деликатес.

Но уже в 1980-х из-за такого варварского промысла (а также из-за постройки множества ГЭС и загрязнения воды) псефуры в Янцзы практически исчезли.

Лишь тогда китайцы забили тревогу и запретили ловить псефуров, а также занесли их в Красный список Всемирного союза охраны природы, но было уже слишком поздно. С тех лет псефуров лишь изредка замечали или случайно ловили в сети, но этих рыб уже можно было пересчитать по пальцам рук.

Китайцы пробовали разводить псефуров в неволе, но программа шла с большим трудом из-за банального недостатка самок и самцов. Кое-как ученым удалось вывести и подрастить около 150 молодых псефуров, после чего их в 2007 году выпустили в реку.

Однако эта попытка судя по всему оказалась неудачной, так как ни один из выпущенных псефуров после этого ни разу не попадался никому на глаза. А людей, живущих на берегах Янцзы ОЧЕНЬ много. Даже если бы молодой псефур случайно попал в рыбацкие сети, об этом быстро стало бы известно, но нет, никто не попадал.

В 2007 и 2012 годах по неподтвержденным данным в сети рыбаков попадались псефуры, один из которых погиб от ран, а другой был выпущен обратно в реку, однако это были уже очень взрослые псефуры, а не молодь.

Последующие попытки вывести псефуров в неволе провалились, так как уже не было никакого материала для размножения рыб, потому что содержащиеся в неволе взрослые самцы и самки погибли. Как оказалось, псефуры очень плохо переносят условия неволи и подвержены сильному стрессу.

Более того, к 2020 году, когда псефура наконец официально объявили полностью вымершим, у ученых даже не осталось никаких образцов живых клеток псефура. Почему-то никто из китайских исследователей не позаботился сохранить их. То есть теперь псефура невозможно даже клонировать.

Кое-где в музеях сохранились высушенные чучела псефуров, однако скорее всего в них тоже не смогут найти сохранившихся в нормальном состоянии клеток. Вот так, буквально на наших глазах, всего за жизнь пары поколений полностью вымерла эта уникальная рыба.

По некоторым версиям в водах Янцзы все-таки еще живет небольшая группа псефуров, которая прячется на глубине или в придонных пещерах, однако все истории о встречах с ними уже можно смело относить в разряд криптозоологии, как наблюдение вымершего тилацина (сумчатого австралийского волка) или огромных новозеландских птиц моа.

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