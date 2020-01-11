Иран признал, что случайно сбил украинский самолет

Ряд западных лидеров заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты

Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате «человеческой ошибки». Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.

Восьмого января самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

Ряд западных лидеров заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана ранее отвергали такую возможность. Газета New York Times в пятницу опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания ракеты в Boeing.

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Последнее: Ряд западных лидеров заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате «человеческой ошибки». Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Ирана. Восьмого января самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через несколько минут после вылета […]