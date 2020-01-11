Иран признал, что случайно сбил украинский самолет

Ряд западных лидеров заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты
Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате «человеческой ошибки». Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.
Восьмого января самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.
Ряд западных лидеров заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана ранее отвергали такую возможность. Газета New York Times в пятницу опубликовала видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент попадания ракеты в Boeing.
Ранее мы публиковали предполагаемую атаку ракетой украинского Боинга
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ряд западных лидеров заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты Пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ, упавший под Тегераном, был случайно сбит в результате «человеческой ошибки». Об этом говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Ирана. Восьмого января самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение через несколько минут после вылета […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Одесский зоопарк выпустил видео к году Крысы. Видео / 25 декабря
- Ряд украинских церковников против рынка земли. Видимо, ошибаются те, кто ездит на Святую землю в Израиль / 4 декабря
- Пристайко: Ни в Украине, ни у России, ни у мирового сообщества нет готовности к полному пересмотру Минских договоренностей / 16 декабря
- Иран объявил Пентагон террористической организацией и подготовил 13 сценариев мести за Сулеймани / 7 января
- Посольство США не выдало Косачеву визу для участия в ГА ООН / 17 декабря
- Сети дома, где произошел взрыв газа, проверят специалисты «Газпром межрегионгаз Белгород» / 3 декабря
- Вертолет Black Hawk нацгвардии США потерпел крушение / 6 декабря
- Франков: Будет ли Россия на ЧМ 2022? ФИФА подписала кодекс ВАДА и обязалась исполнять их решения / 9 декабря