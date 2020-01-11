За «партией танчиков» могут пойти миллионы

Эксперты неоднозначно оценили перспективы необычного политического проекта

Директор Wargaming.net и один из разработчиков компьютерной игры World of Tanks Вячеслав Макаров заявил о намерении создать «Партию прямой демократии» для участия в выборах депутатов федерального и региональных парламентов. Учредительный съезд уже намечен на 5 марта.

Разработчик сообщил, что «партия намерена уже в этом году побороться за места в региональных парламентах». В случае успеха объединение выдвинет своих кандидатов в Госдуму в 2021 году. Между тем, эксперты, опрошенные «Блокнотом», неоднозначно оценили перспективы новой «партии танчиков».

Как сообщается, особенностью движения станет возможность голосования через мобильное приложение, созданное на технологии Blockchain. На эти цели планируется потратить 1 миллионов долларов.

У «танчиков» насчитываются миллионы фанатов

По имеющимся данным, в создаваемую партию будут приглашены разработчики ведущих региональных IT-компаний. По заявлению Макарова, в большинстве регионов эти компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах.

По мнению директора Центра развития региональной политики (ЦРРП) Ильи Гращенкова, новая партия 100% проходит в Госдуму, при условии, что проект будет поддержан администрацией президента.

«Этот проект вынашивается уже не первый год создателями компании Wargaming. Собственно, месяц назад на Евразийском конгрессе (организатор, член совета партии — Алексей Пилько) в Москве прошел круглый стол, посвященный идеи прямой демократии через возможности электронного голосования и блокчейна. Но тогда эта новость заинтересовала не всех. Понятно, кто тут идеолог – Тимофей Шевяков, GRщик Wargaming, а в прошлом «сурковский» сотрудник ФЭПа. Макаров же, при всем уважении, тут, скорее, так и останется «техническим разработчиком», идеологом софта для прямого голосования, чем для внедрения самой политической модели», — отметил Гращенков.

По его мнению, у новой партии хорошие перспективы: «Те, кто считает, что у партии мало время на раскрутку, видимо, не понимают, с какой скоростью можно это сделать через те средства коммуникации, что есть у Wargaming. Фактически за 2020 год партия может получить 100% узнаваемость среди своей и смежной аудитории, а к сентябрю 2021 года нарастить электоральный рейтинг на уровне 8-9%».

Новая партия может оказаться успешной, предполагают эксперты

Он напомнил, что игра World of Tanks объединяет широкий возрастной круг — от школьников до пенсионеров, от профессуры до дальнобойщиков. «Суммарная аудитория – более 200 млн, из них в России более 40 млн, игра в книге рекордов Гиннеса по числу ежедневно играющих. То есть как средство коммуникации – это идеальная площадка. И партия фактически мобилизует самый не голосующий и протестный пласт электората», — уточнил Гращенков.

Кроме того, отметил он, «партия не является политически ангажированной, она скорее платформа для нормализации самой демократии, а значит, условно, готова объединять людей любых взглядов во имя справедливости».

Все реальные или просто медийные партийные проекты, которые сегодня как будто специально громогласно заявлены, будут отбирать голоса у «Единой России», уверен политолог Максим Жаров.

«При этом, если партии танчиков или феминисток предназначаются для повышения интереса к думской кампании и роста явки, то попытки в финале кампании конвертировать голоса привлеченных ими избирателей в электорат «Единой России» могут привести к дополнительному росту популярности у обманутых таким образом избирателей схемы «за любую другую партию, кроме..». Но в таком случае, если АП подспудно ставит задачу отобрать у ЕР конституционное большинство, то почему бы и нет?» — отметил эксперт.

Такая инициатива на фоне массового задействования интернета в избирательных кампаниях достаточно любопытна, признает политтехнолог Евгений Сучков.

«Будет весьма интересно наблюдать за тем, как она будет технологически реализована. Что, впрочем, вовсе не отменяет необходимости наличия содержательного контента, необходимого при любом партийном строительстве. А вот каков он будет, большой и на самом деле интересный вопрос, потому как проблема партийного строительства не столько в технологических методах, пусть даже и самых современных, сколько в его идеологическом содержании. В том, какие архетипы и доминирующие стереотипы массового сознания «откликнутся» на предлагаемые варианты. Этот вопрос возвращает нас к сентябрю прошлого года, когда в экспертном сообществе шло активное обсуждение прошедших выборов», — отметил Сучков.

По оценкам эксперта, уровень протестных настроений в обществе достиг высокого уровня, а каналы их выхода оказались забиты «политическим холестерином». «И вполне может случиться так, что новая партстроительная интернет-инициатива г-на Макарова может оказаться не больше, чем очередным технологическим выхлопом, представляющим чисто академический интерес для узкого круга специалистов», — подчеркнул Сучков.

Популярная игра может перерасти в политическую партию

Партийная инициатива Вячеслава Макарова выглядит как бизнес-проект на политическом рынке, утверждает в беседе с «Блокнотом» политолог Сергей Станкевич.

«Ни сам Макаров, ни руководители IT-компаний, которых он приглашает в «партию прямой демократии», в политике до сих пор замечены не были. Нормальная партия строится под определенную идеологию и предлагает свою стратегию развития страны. Ничего подобного у «прямых демократов» не наблюдается сейчас и вряд ли предполагается в будущем. Речь идет о разработке технологической цифровой платформы, способной продвигать на выборах любых кандидатов с любыми идеями. Возможно, новая партия будет просто продавать услуги по политическому продвижению тех, кто готов за это заплатить. А после рыночной раскрутки можно будет продать и саму партийную платформу, доказавшую свою прибыльность», — предполагает Станкевич.

По его словам, российская официозно-партийная жизнь уже до предела бюрократизирована, засушена и манипулятивна: «Может быть, ее несколько оживит добавление игровых сценариев, в которых виртуальные партии будут, подобно танкам, увлекать избирателей цифрового века виртуальными «сражениями». Что угодно, кроме реальной политической конкуренции. Кроме альтернативных стратегий развития. Учитывая опыт Макарова и его фирмы, рыночный успех его затеи вполне вероятен. Чего не скажешь о политической пользе для страны. Если бы проект был политическим, его имело бы смысл предложить какой-то близкой по духу политической партии».

Компьютерная игра World of Tanks — многопользовательская онлайн-игра в жанре аркадного танкового симулятора.

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