Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости наладить торговые отношения с Россией в интервью телеканалу Fox News.

Трамп рассказал, что Соединенные Штаты могут и должны торговать с Россией. Говоря о расследовании о приписываемом России вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году, американский лидер отметил, что «охота на ведьм» закончилась, было потрачено 45 миллионов долларов и доказательства не были найдены.

В декабре 2019 года стало известно о том, что администрация президента США Дональда Трампа пыталась помешать введению «адских санкций» против России. В письме чиновника Госдепа сенату подчеркивалось, что новые ограничения могут навредить союзникам в Европе и нанести удар по трансатлантической поддержке уже имеющихся ограничений в отношении Москвы. Кроме того, такие меры могут нанести вред всему перечню иностранной коммерческой деятельности с Россией.

18 апреля 2019 года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, РФ действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы демократической партии США. Предметом расследования также была возможная связь американского президента Дональда Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.

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