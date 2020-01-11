Вакарчука заметили на одном из пляжей Таиланда

11.01.2020, 10:30, Новости дня

Лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука заметили на одном из пляжей Таиланда. Фото нардепа и музыканта из отпуска обнародовал Telegram-канал «Влада Українська» 10 января.

Заместитель Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов обнародовал в своем Telegram-канале котороткое видео, на котором видно, что Вакарчук отдыхает на пляже. 

Спикер парламентской фракции «Голос» Ярема Дух на своей странице в Facebook написал, что Вакарчук находится в официальном отпуске до конца этой недели. Представитель «Голоса» отметил, что отсутствие главы партии не мешает политсиле работать, в том числе, по вопросу крушения украинского самолета в Иране.

Мене сьогодні кілька разів спитали: “Де Святослав Вакарчук?” Напишу одразу й тут – у Святослава офіційна відпустка до…

Posted by Yarema Dukh on Reede, 10. jaanuar 2020

В комментариях под постом спикера пользователи раскритиковали его за запоздалую информацию об отпуске лидера партии и высказали мнение, что Вакарчук должен был вернуться после информации о крушении самолета МАУ в Иране.

Сам Вакарчук 8 января в своем Twitter выразил соболезнования семьям погибших в иранской авиакатастрофе украинцев.

Жахлива трагедія… Щирі співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі українського літака в Ірані.

— Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) January 8, 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. 

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что среди прочих изучалась версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса «Тор» российского производства. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две.

В Иране называли такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть «психологических операций США». 

11 января генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла незадолго после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука заметили на одном из пляжей Таиланда. Фото нардепа и музыканта из отпуска обнародовал Telegram-канал «Влада Українська» 10 января. Заместитель Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов обнародовал в своем Telegram-канале котороткое видео, на котором видно, что Вакарчук отдыхает на пляже.  Спикер парламентской фракции «Голос» Ярема Дух на своей странице в […]

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