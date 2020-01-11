Apple зарегистрировала патент на устройство Pencil

Заявка, поданная Apple в Организацию по патентам и товарным знакам США, может дать представление о том, чего ожидать от Apple Pencil в ближайшее время. Патент под названием сенсорный ввод для стилуса объясняет, как низкопрофильный сенсор может быть размещен на стилусе с тактильным вводом «в месте естественного захвата пользователя». Датчик касания, установленный на устройстве, способен считывать определенные жесты.

В заявке на патент разработчики из Apple утверждают, что сенсорный датчик может использоваться для обнаружения двойного или тройного касания, а также другого жеста юзером. Например, когда пользователь прикладывает палец к области захвата, стилус способен обнаруживать результирующую емкость, которая индуцируется в специальном датчике. Последовательность входов в пределах диапазона стилусом можно интерпретировать время как жест касания пользователя, отмечают эксперты.

Устройство использует емкостный сенсор в качестве защиты от непреднамеренного постукивания, а также считывает «скользящий жест». Таким образом, владелец смартфона перемещает палец по окружности стилуса или совершает вращательное движение его корпуса. Apple также хотела убедиться, что патент охватывает все возможные элементы, которые она может включить в стилус. Будущий девайс, скорее всего, получит и сканер отпечатков пальцев для проверки данных из Apple Pay. По-видимому, данную новинку стоит ожидать в смартфонах, которые американская корпорация выпустит уже в этом году.

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