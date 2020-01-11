В ОХТА МОЛЛ в Петербурге организовали раздельный сбор мусора

11.01.2020, 10:21, Разное

Прямо на парковке ОХТА МОЛЛ в Петербурге организовали раздельный сбор мусора. Всё собранное сырьё пойдёт на переработку.
Организаторы проекта рассказали, что у каждого человека непременно остался мусор после новогодних праздников или те вещи, которые попросту нельзя выбрасывать в мусорное ведро из-за опасности для окружающей среды. Именно с целью сохранить природу в ОХТА МОЛЛ организован пункт приёма раздельного мусора. Каждый желающий может сдать картон, бумагу, бытовую технику, электронику и батарейки. Также принимается металл, пластиковые бутылки и крышки от них, пакеты и плёнка.

Весь собранный мусор, как отметили организаторы, пойдёт на переработку. Это поможет не только людям избавиться от ряда вещей, но и существенно повлиять на количество свалок и, как следствие, улучшить экологическую ситуацию в стране.



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Последнее: Прямо на парковке ОХТА МОЛЛ в Петербурге организовали раздельный сбор мусора. Всё собранное сырьё пойдёт на переработку. Организаторы проекта рассказали, что у каждого человека непременно остался мусор после новогодних праздников или те вещи, которые попросту нельзя выбрасывать в мусорное ведро из-за опасности для окружающей среды. Именно с целью сохранить природу в ОХТА МОЛЛ организован пункт […]

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