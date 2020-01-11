Роза Сябитова уверена, мужчины готовы прощать недостатки женщин за хороший секс

Роза Сябитова новый пост в Instagram-микроблоге посвятила пикантной теме. Как считает 57-летняя ведущая «Давай поженимся!», большинство мужчин прощают своим женщинам недостатки, если им противостоит хороший секс.

Многие представители сильного пола уверены, что все проблемы в паре решаются с помощью секса. Сябитова отмечает, мужчины готовы прощать женщине неумение готовить и вести домашнее хозяйство, транжирство, долгие беседы с подругами по телефону. Они могут закрыть глаза даже на глупость избранницы, если она сумеет компенсировать свои «недостатки» страстным сексом. Телесваха поинтересовалась у фолловеров, согласны ли они с ее мнением, сопроводив пост пикантными снимками с экс-возлюбленным.

Подписчики раскритиковали Сябитову, отмечая, такая позиция не совсем правильная. На это звезда заявила, что большинство мужчин в комментариях поддерживают ее мнение. Многим не понравилось, что 57-летняя знаменитость обнародовала интимные фото, где она и ее избранник запечатлены в момент страстного поцелуя.

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