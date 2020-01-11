Игровой Xiaomi Black Shark 3 может стать первым смартфоном с 16 Гб ОЗУ

В интернете появилась информация о Xiaomi Black Shark 3. Смартфон нового поколения может стать первой моделью, которую оснастят 16 Гб ОЗУ.

Мобильное устройство должно увидеть свет уже в этом квартале. Сейчас оно представлено под кодовым названием SHARK KLE-AO. Недавно сертифицированная новинка от Xiaomi сможет работать в мобильных сетях 5G, хотя сейчас неизвестно какой процессор будет отвечать за функциональность гаджета. Скорее всего, разработчики установят в смартфоне чип Qualcomm Snapdragon 865 в паре с модемом X55 5G. По словам источников, аппарат может получить 16 Гб ОЗУ в то время, как топовые девайсы имеют лишь 12 Гб оперативной памяти.

Black Shark 3 заменит игрофон 2-го поколения, который представили в марте 2019 года. Смартфон обладает дисплеем AMOLED на 6,39 дюймов и с разрешением 2340 × 1080. В гаджет установлен Snapdragon 855, а также предлагается 12 Гб ОЗУ и двойная основная камера на 12 и 48 Мп.

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