Иранца с мачете задержали неподалеку от резиденции Трампа

Гражданина Ирана, вооруженного ножами, мачете и киркой, задержали неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщают американские СМИ.
Газета Washington Examiner со ссылкой на полицию сообщает, что инцидент произошел в пятницу около 9.30 утра по местному времени (17.30 мск), передает РИА «Новости».
Полицейские получили сообщение о «подозрительном человеке», после чего офицеры задержали мужчину приблизительно в шести километрах от резиденции американского лидера.
Задержанным оказался житель Ирана Масуд Ерейлзолех, у него якобы были два ножа, мачете и кирка.
Кроме того, у него было 22 тыс. долларов и паспорт, подтверждающий, что он является гражданином Ирана и находится в США на законных основаниях.
В настоящее время полиция проводит расследование инцидента.
Напомним, в субботу Иран признал, что по ошибке сбил украинский самолет.
До этого Иран, в ответ на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, нанес ракетный удар по базам США в Ираке.
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Последнее: Гражданина Ирана, вооруженного ножами, мачете и киркой, задержали неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщают американские СМИ. Газета Washington Examiner со ссылкой на полицию сообщает, что инцидент произошел в пятницу около 9.30 утра по местному времени (17.30 мск), передает РИА «Новости». Полицейские получили сообщение о «подозрительном человеке», после чего офицеры задержали […]
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