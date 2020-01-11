Иранца с мачете задержали неподалеку от резиденции Трампа

11.01.2020, 10:19, Новости дня

Гражданина Ирана, вооруженного ножами, мачете и киркой, задержали неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщают американские СМИ.

Газета Washington Examiner со ссылкой на полицию сообщает, что инцидент произошел в пятницу около 9.30 утра по местному времени (17.30 мск), передает РИА «Новости».

Полицейские получили сообщение о «подозрительном человеке», после чего офицеры задержали мужчину приблизительно в шести километрах от резиденции американского лидера.

Задержанным оказался житель Ирана Масуд Ерейлзолех, у него якобы были два ножа, мачете и кирка.

Кроме того, у него было 22 тыс. долларов и паспорт, подтверждающий, что он является гражданином Ирана и находится в США на законных основаниях.

В настоящее время полиция проводит расследование инцидента.

Напомним, в субботу Иран признал, что по ошибке сбил украинский самолет.

До этого Иран, в ответ на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, нанес ракетный удар по базам США в Ираке.



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Последнее: Гражданина Ирана, вооруженного ножами, мачете и киркой, задержали неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщают американские СМИ. Газета Washington Examiner со ссылкой на полицию сообщает, что инцидент произошел в пятницу около 9.30 утра по местному времени (17.30 мск), передает РИА «Новости». Полицейские получили сообщение о «подозрительном человеке», после чего офицеры задержали […]

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