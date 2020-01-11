Гривна к доллару укрепилась до 23,97 грн/$.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 10 января.
Гривна к доллару США подорожала на 15 копеек – с 24,12 грн/$. до 23,97 грн/$.
К евро гривна укрепилась на 21 копейку – с 26,80 грн/€. до 26,59 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю укрепился с 3,93 грн/10 руб. д 3,91 грн/10 руб.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 10 января. Гривна к доллару США подорожала на 15 копеек – с 24,12 грн/$. до 23,97 грн/$. К евро гривна укрепилась на 21 копейку – с 26,80 грн/€. до 26,59 грн/€. Курс гривны к российскому рублю укрепился с 3,93 грн/10 руб. д 3,91 грн/10 руб. Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Зозуля прокомментировал скандал с фанатами «Райо Вальекано»: Я – патриот, и это не преступление / 20 декабря
- Пушков предупредил о горьких последствиях разгула националистов на Украине / 9 декабря
- СБУ подозревает мэра Обухова в присвоении земли для ветеранов войны и переселенцев / 20 декабря
- Кузнецова сообщила о сокращении смертности среди несовершеннолетних / 24 декабря
- Евросоюз 12 декабря продлит санкции против России за аннексию Крыма – журналист / 11 декабря
- «Шахтер» минимально обыграл «Зарю», «Динамо» победило «Десну». Результаты 18-го тура УПЛ / 16 декабря
- ЦБ выступил против поэтапного раскрытия эскроу-счетов для застройщиков / 4 декабря
- Витренко: Впервые в истории Украины «Газпром» заключил контракт на транзит по принципу «качай или плати» / 31 декабря