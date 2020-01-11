Гривна к доллару укрепилась до 23,97 грн/$.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 10 января.

Гривна к доллару США подорожала на 15 копеек – с 24,12 грн/$. до 23,97 грн/$.

К евро гривна укрепилась на 21 копейку – с 26,80 грн/€. до 26,59 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю укрепился с 3,93 грн/10 руб. д 3,91 грн/10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 10 января. Гривна к доллару США подорожала на 15 копеек – с 24,12 грн/$. до 23,97 грн/$. К евро гривна укрепилась на 21 копейку – с 26,80 грн/€. до 26,59 грн/€. Курс гривны к российскому рублю укрепился с 3,93 грн/10 руб. д 3,91 грн/10 руб. Источник: интернет-издание «ГОРДОН»