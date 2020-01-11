В Госдуме отреагировали на признание Ираном причастности к крушению украинского самолета

В Госдуме осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолет, но понимают, что американская сторона спровоцировала его на удар, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Швыткин заявил, что в Госдуме осуждают как действия Вашингтона, так и действия Тегерана, но понимают, что «спровоцировали Иран на ответный удар Соединенные Штаты Америки», передает РИА «Новости».
Ранее президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета и указал, что ответственные за эту «непростительную ошибку» будут привлечены к ответственности, а также распорядился принять все меры для компенсации.
При этом после украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от Ирана «полного признания вины» в причастности к крушению самолета, а также официальных извинений.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как крушение украинского самолета провоцирует врагов Ирана на войну.
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Последнее: Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал власти страны «открыто и честно» сообщить о причинах крушения украинского самолета вблизи Тегерана и результатах расследования авиакатастрофы. Об этом сообщает агентство Fars. После того, как Хаменеи сообщили о «катастрофической ошибке в системе противовоздушной обороны», он поручил провести срочное заседание Высшего совета по безопасности. Верховный лидер страны подчеркнул, что […]
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