В Госдуме отреагировали на признание Ираном причастности к крушению украинского самолета

11.01.2020, 10:05, Новости дня

В Госдуме осуждают действия Ирана, сбившего украинский самолет, но понимают, что американская сторона спровоцировала его на удар, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Швыткин заявил, что в Госдуме осуждают как действия Вашингтона, так и действия Тегерана, но понимают, что «спровоцировали Иран на ответный удар Соединенные Штаты Америки», передает РИА «Новости».

Ранее президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета и указал, что ответственные за эту «непростительную ошибку» будут привлечены к ответственности, а также распорядился принять все меры для компенсации.

При этом после украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от Ирана «полного признания вины» в причастности к крушению самолета, а также официальных извинений.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как крушение украинского самолета провоцирует врагов Ирана на войну.



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