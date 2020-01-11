Ford Mustang из фильма со Стивом Маккуином «Детектив Буллитт» продали с аукциона за $3,74 миллиона

Знаменитое авто из фильма «Детектив Буллитт» со Стивом Маккуином продали с аукциона. Цена за Ford Mustang составила $3,74 миллиона, о чем представители Mecum рассказали в Twitter.

Как отметили эксперты, в картине 1968 года были представлены кадры первой современной погони, ставшей стандартом для последующих подобных сцен. Данный эпизод снимался со Стивом Маккуином, который сыграл роль детектива Фрэнка Буллитта. Ранее рекорд для спортивных авто, проданных с американских аукционов, установил Plymouth Hemi Cuda 1971 года. Тем не менее Ford Mustang, на котором герой фильма преследовал злоумышленников, приобрели за $3,74 млн долларов. Раньше за транспортное средство предлагали $2,2 млн.

Стив Маккуин снялся в 39 лентах, в том числе в «Большом побеге», «Великолепной семёрке», «Мотыльке» и других. За роль в первом фильме он получил серебряную премию Московского международного кинофестиваля в 1963 году.

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