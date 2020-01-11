В Пермском крае выясняют причину массового ДТП с пятью пострадавшими

Полиция Пермского края возбудила уголовное производство по факту массового ДТП, случившегося под Краснокамском 10 января. При столкновении автомобилей пострадали пять человек, включая 12-летнего ребенка.
Авария произошла в пятницу около 14.25 на 471-м км трассы «Подъезд к Перми от автодороги М-7 Волга». Согласно предварительной информации, 33-летняя водитель LADA Granta, совершая обгон, потеряла контроль над управлением транспортным средством, и оно оказалось на полосе встречного движения. В результате машина столкнулась с мчавшимся навстречу грузовиком Volvo с полуприцепом. После этого большегруз занесло на автобус Mercedes и две машины — ГАЗ-330202 и Hyundai Solaris.
В аварии травмы различной степени тяжести получили пять человек, включая несовершеннолетнего мальчика. По факту массовой аварии, как заявили в ГУ МВД Пермского края, возбуждено уголовное производство за нарушение ПДД и эксплуатации транспортного средства. Начато расследование.
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