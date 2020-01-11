Иран признал, что сбил украинский «Боинг»

Иранские военные признали, что «непреднамеренно» сбили самолет «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление генштаба вооруженных сил Ирана.

Самолет ошибочно приняли «за враждебную цель», когда он повернул в сторону одного из важных объектов Корпуса стражей исламской революции, говорится в заявлении.

Иранские власти принесли извинения за катастрофу. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран выплатит компенсации.

Ранее власти Ирана отрицали, что самолет был сбит.

Пассажирский Boeing 737-800, направлявшийся в Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

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