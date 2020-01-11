Опубликованы цены на японский электрокар Nissan Leaf 2020

Стала известна стоимость обновленного японского электрокара Nissan Leaf 2020, который будет продаваться по цене от 31,6 тысяч долларов.

Разработчикам удалось существенно модернизировать популярную модель, которая теперь может похвастаться продвинутыми системами безопасности. Кроме того, новинка Nissan Leaf 2020 имеет увеличенное количество подушек безопасности, а также усиленные батареи. Также в салоне автомобиля установлен 8-дюймовый дисплей с высоким разрешением.

В новинке Nissan Leaf 2020 впервые установили комплекс систем Safety Shield 360. Несмотря на то, что основным интересующим параметром автомобиля значится запас хода, однако производитель пока не намерен раскрывать все достоинства нового электрокара до выхода на рынок.

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