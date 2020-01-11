Быстрейший в мире автомобиль Challenger 2 Streamliner продадут с аукциона

На продажу с аукциона выставлен уникальный спорткар Challenger 2 Streamliner, который оснащается безнаддувным двигателем.

Предлагаемый экземпляр автомобиля был выпущен в 1968 году, тогда как несколько лет назад модель сумела поставить рекорд максимальной скорости. В частности, в ходе эксперимента удалось установить, что предельный разгон Challenger 2 Streamliner составляет 722 км в час. Нынешний владелец рекордного автомобиля намерен получить с продажи около 1,5 млн долларов.

Особенностью модели также значится длинный кузов на 10 метром. Достигать рекордные результаты разгона удалось благодаря установленному силовому агрегату, который имеет мощностью 5000 л.с.

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