Быстрейший в мире автомобиль Challenger 2 Streamliner продадут с аукциона

На продажу с аукциона выставлен уникальный спорткар Challenger 2 Streamliner, который оснащается безнаддувным двигателем.
Предлагаемый экземпляр автомобиля был выпущен в 1968 году, тогда как несколько лет назад модель сумела поставить рекорд максимальной скорости. В частности, в ходе эксперимента удалось установить, что предельный разгон Challenger 2 Streamliner составляет 722 км в час. Нынешний владелец рекордного автомобиля намерен получить с продажи около 1,5 млн долларов.
Особенностью модели также значится длинный кузов на 10 метром. Достигать рекордные результаты разгона удалось благодаря установленному силовому агрегату, который имеет мощностью 5000 л.с.
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