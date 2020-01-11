Больше 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

В субботу 36 рейсов задержаны и пять отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».
По данным сервиса на 9.31 мск во Внуково два рейса задержаны; в Домодедово 19 рейсов задержаны, пять отменены; в Шереметьево 15 рейсов задержаны.
Облачная погода с осадками в виде снега ожидает москвичей 11 января, температура воздуха – около нуля градусов, что на восемь-девять градусов выше нормы, передает РИА «Новости».
Ветер юго-восточный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
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Последнее: Пресс-служба столичного главка МЧС распространила экстренное предупреждение в связи с ожидаемым до вечера субботы налипанием мокрого снега и гололедицей на дорогах. В МЧС сообщили, что «в ближайший час с сохранением до 17.00 часов 11 января по городу Москве ожидаются снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед», на дорогах гололедица, передает РИА «Новости». При управлении […]
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