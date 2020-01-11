Мнение: Зачем Иран сбил украинский лайнер?

Когда наутро после авиакатастрофы Боинга Украинских авиалиний в Иране я написала, что его попросту сбили, на меня накинулись все диванные эксперты.

Ну, мол, баба — что ты там понимаешь? Никто его не сбивал, он сам упал!



Фото: Соцсети

И действительно, версий было много, но мне сразу было понятно, что никаких совпадений тут быть не может.

Иран стрелял по американским базам в Ираке, естественно — не попал, зато гражданский самолёт над своей территорией сослепу сбили.

Пожалуй, процитирую свежее заявление Ирана, который до этого всё отрицал и унылым дятлом бубнил о мнимом возгорании двигателя:

«Печальный день. Согласно предварительным выводам внутреннего расследования вооруженных сил, человеческий фактор во время кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам».

А теперь, простите, я процитирую часть того, что написала сама наутро после авиакатастрофы, за что на меня все и накинулись:

«На Украину из аэропорта Тегерана ночью вылетел Боинг. Судя по всему, попали в него. На борту Боинга Украинских авиалиний были, в основном, молодые ребята из Ирана, которые летели на учёбу в Канаду. Около 180 погибших. Почти все — иранцы. Отомстили США, так отомстили».

Теперь нет никакого смысла говорить об Иране — им не воевать нужно, а научиться бы мирно жить. Гораздо сложнее вопрос про Украину — это что же такое происходит постоянно с её самолётами?

А я так скажу (я в это верю): если ты гадишь, тебе обязательно прилетит.

В 2001 году войска Украины сбили российский пассажирский лайнер над Чёрным морем. Были учения, запуск ракеты был осуществлён кривыми руками. Украина вяло отметила, что, мол, да — косяк наш, но всем в Закарпатье было плевать — никакого траура.

Родственники погибших потом не могли добиться компенсации от Киева. На самой Украине всем было вообще откровенно неинтересно, что сбили гражданский лайнер. Российский — ну так и хрен бы с ним!

Потом был сбитый Боинг, где погибшие уже исчислялись сотнями. Кто его сбил? Ополченцы (граждане Украины) или ВСУ (тоже граждане Украины) — тут можно спорить, но нет в этом смысла.

Важно другое: сотни людей погибли. Из-за того, что кто-то на Украине выпустил ракету по гражданскому лайнеру.

Я повторю: нужно каяться. Если ты не раскаешься, то обязательно прилетит.

Так и случилось в Иране — сбит украинский самолёт. Не какой-то другой страны, а международных украинских авиалиний. Ребята, нужно покаяться в своих преступлениях, а то ведь этим дело не кончится.



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Украина, если не хочет повторения, обязана публично принести извинения за сбитые пассажирские самолёты в 2001 и в 2014. Искренне. Не для галочки. От всей души признать вину. Выплатить компенсации родственникам погибших. Понять всей страной, что они натворили.

Знаю, что бывший комик, нынешний президент Украины Зеленский читает меня, любит он это дело. Володя, я редко обращаюсь к своим читателям напрямую, но тут — другое дело.

Выступи и напомни гражданам Украины о двух сбитых гражданских лайнерах. Признай свою ответственность за это, покайся. Объясни людям, что это нужно сделать всем вам.

Есть международное право, когда все поговорили и обо всём забыли. А есть высшая справедливость, когда бумеранг обязательно прилетает. И прилетело ведь, а чтобы больше не прилетало, нужно ответить за свои трагические ошибки.

Согласны?

Источник: Лена Миро

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