Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing

Причиной крушения украинского Boeing стала «человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за авантюризма США». Такое заявление сделал глава МИДа страны, пишет Associated Press.
Напомним, 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.
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Последнее: Пресс-служба столичного главка МЧС распространила экстренное предупреждение в связи с ожидаемым до вечера субботы налипанием мокрого снега и гололедицей на дорогах. В МЧС сообщили, что «в ближайший час с сохранением до 17.00 часов 11 января по городу Москве ожидаются снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед», на дорогах гололедица, передает РИА «Новости». При управлении […]
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