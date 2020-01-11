Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing

11.01.2020, 9:42, Разное

Причиной крушения украинского Boeing стала «человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за авантюризма США». Такое заявление сделал глава МИДа страны, пишет Associated Press.

Напомним, 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек.



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