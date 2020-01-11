Украина захотела от Ирана «полного признания вины»

11.01.2020, 9:37, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от Ирана «полного признания вины» в причастности к крушению самолета, а также официальных извинений.

Зеленский написал в Facebook, что Украина ждет от Ирана «полного признания вины».

«Мы ожидаем от Ирана готовность к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», – подчеркнул он.

Украинский лидер также выразил надежду, что расследование авиакатастрофы будет идти без искусственных задержек и препятствий.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной крушения украинского самолета стала «человеческая ошибка», допущенная в кризисный период из-за «авантюризма» США.

Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и указал, что ответственные за эту «непростительную ошибку» будут привлечены к ответственности, а также распорядился принять все меры для компенсации.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как крушение украинского самолета провоцирует врагов Ирана на войну.



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