Третий этап конкурса «Самые стильные в России 2020»: Самый стильный мужчина

Каждую неделю мы будем публиковать фотографии и имена претендентов на звание «Самые стильные в России 2020» в следующих номинациях: «Классика», «Casual», «Богемный шик», «Самая стильная пара» и других. Победителя в каждой номинации определяют читатели, голосуя за кандидатов с помощью sms-сообщений (HELLO, пробел, номер участника конкурса, который можно найти в новом номере журнала) на номер 5577 или формы на сайте, размещенной ниже.

Сегодня мы представляем образы звезд в категории «Самый стильный мужчина». Эти герои как никто умеют произвести впечатление. Успешные, яркие и талантливые, они лишь подтверждают правило, что стильно одетый мужчина — всегда победитель. На этой неделе за звание «Самого стильного мужчины» поборются: Федор Бондарчук, поддержавший беспроигрышный тренд total black; Милош Бикович, не побоявшийся надеть светлое наперекор московской слякоти; Иван Ургант, которому к лицу даже полосатые галстуки; Максим Галкин, в образе которого сочетались ткани разных фактур, включая благородный бархат; Дмитрий Хрусталев, даже к одежде относящийся с нужной долей иронией; а также Егор Корешков, который предпочел классическому черному ультрамодный синий, выбранный Pantone цветом года.

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опросЧей образ лучше? Третий этап конкурса "Самые стильные в России-2020": Самый стильный мужчинаФедор БондарчукМилош БиковичИван УргантМаксим ГалкинДмитрий ХрусталевЕгор Корешков

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