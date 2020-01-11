Бренд Mitsubishi повысил цены на автомобили в России

Японский автомобильный гигант Мitsubishi повысил стоимость автомобилей на рынке России.

В частности, за обновленный кроссовер Мitsubishi ASX 2019 размер удорожания составил 20 тысяч рублей во всех комплектациях. Приобрести паркетник в базовой версии теперь можно за 1,24 млн рублей. В топовом исполнении ASX 2019 продается за 1,69 тысяч рублей. Также зафиксировано удорожание модели Mitsubishi Eclipse Cross, которая стала дороже на 10 тысяч рублей. Теперь ценник за базовую версию составил 1,92 млн рублей.

Аналогичный размер удорожания коснулся популярного пикапа Mitsubishi L200, который теперь продается на 10 тысяч рублей дороже. Известно, что кроссовер Mitsubishi Outlander 2019 также стал дороже на 20 тысяч рублей. Самым дорогим оказался внедорожник Mitsubishi Pajero Sport 2020, который подорожал на 30 тысяч рублей.

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