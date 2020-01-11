Стоимость автомобилей Renault увеличилась в России

Французский автомобильный гигант Renault увеличил стоимость своих автомобилей на российском рынке.

В частности, семь моделей получили обновленные ценники, которые изменились в сторону удорожания. Причина данного решения состоит в том, что многие из автомобилей имеют 2020 год выпуска. Популярные кроссоверы и седаны получили удорожание в размере 19-77 тысяч рублей, в зависимости от комплектации. Речь идет о моделях Arkana, Kaptur, Logan, Logan Stepway, а также некоторых других.

В свою очередь, недорогой хетчбэк Sandero теперь доступен за 596 тысяч рублей с удорожанием на 19 тысяч рублей. Однако популярный бюджетный кроссовер Renault Duster стал дороже лишь в единственной комплектации Adventure, тогда как остальные версии продаются без изменений.

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