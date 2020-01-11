Стало известно имя нового султана Омана

Министр культуры и национального наследия Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид стал новым главой государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида, сообщают местные СМИ.
Газета «Аль-Ватан Оман» сообщила в Twitter, что Хайсам бен Тарек Аль Саид принес присягу в Совете Омана (двухпалатном совещательном органе парламентского типа), передает ТАСС.
Однако официального подтверждения этой информации из Маската пока не поступало.
Ранее стало известно о смерти правившего с 1970 года султан Омана.
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