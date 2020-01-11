Премьер-министр Канады: Boeing под Тегераном был сбит иранской ракетой

У Канады есть разведданные, которые говорят о том, что Иран сбил украинский самолет Boeing-737 под Тегераном. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Мы располагаем разведанными из разных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Согласно этим данным, самолет был сбит иранской ракетой типа „земля-воздух“. Это могло быть непреднамеренно», — пояснил он.

Ранее в сети появилось видео, на котором, как утверждалось, запечатлен момент попадания ракеты в украинский лайнер. Газета The New York Times заявила, что проверила запись на подлинность.

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Американские СМИ со ссылкой на разведку США сообщали, что украинский самолет могла сбить иранская ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса российского производства «Тор». По словам собеседника Newsweek, пуск ракеты произошел случайно.

Пентагон официально отказался комментировать эту информацию. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в том, что причиной крушения украинского самолета стала техническая неполадка.

В иранской Организации гражданской авиации назвали слухами версию о том, что лайнер был сбит Ираном. «С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет. Эти слухи нелогичны», — пояснил глава организации Али Абедзаде.

Кроме того, Абедзаде добавил, что оба черных ящика разбившегося самолета повреждены, поэтому иранским специалистам может понадобиться помощь для их расшифровки.

Украинские власти сообщали, что рассматривают несколько версий крушения самолета: поражения зенитной ракетой «Тор», столкновения самолета с беспилотником, взрыва двигателя по техническим причинам или взрыва в результате теракта.

Напомим, что самолет компании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек, среди которых большинство — пассажиры из Ирана и Канады. Обломки самолета разнесло в радиусе нескольких километров.

Согласно предварительным результатам расследования, которое проводят иранские специалисты, крушение произошло из-за возгорания двигателя: самолет загорелся еще в воздухе, после чего пытался вернуться обратно в аэропорт. О каких-либо технических неисправностях пилот после вылета не сообщал.

Источник: Новая газета

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