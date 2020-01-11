Александр Кокорин провел время в компании Валерии в ОАЭ

Известный футболист Александр Кокорин замечен в компании певицы Валерии и её супруга Иосифа Пригожина. Они проводили время в одном из ресторанов в ОАЭ и активно что-то обсуждали.

После освобождения из-под стражи спортсмен проводит много времени на тренировках, и поэтому его появление в ресторане привлекло внимание папарацци. Он отдыхал не один, а в компании певицы Валерии, Иосифа Пригожина, Егора Крида с девушкой и своей супруги Дарьи. В ходе всей трёхчасовой беседы они очень оживлённо что-то обсуждали с музыкальным продюсером, но предмет их разговора остаётся без комментариев.

Обслуживающий персонал ресторана отметил, что футболист вёл себя крайне спокойно и сдержано. Никто из его компании не шумел и не привлекал к себе лишнего внимания. Все знаменитости мило проводили время, обнимались и общались.

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Последнее: Известный футболист Александр Кокорин замечен в компании певицы Валерии и её супруга Иосифа Пригожина. Они проводили время в одном из ресторанов в ОАЭ и активно что-то обсуждали. После освобождения из-под стражи спортсмен проводит много времени на тренировках, и поэтому его появление в ресторане привлекло внимание папарацци. Он отдыхал не один, а в компании певицы Валерии, […]